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Больше социальной рекламы о борьбе с Covid-19: комитет Рады поддержал закон

Больше социальной рекламы о борьбе с Covid-19: комитет Рады поддержал закон

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине увеличится объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предупреждение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226, сообщает УНН.

Цитата

"Поддержать проект закона... №5226 и предложить комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, назначенным главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР принять его за основу и в целом", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса средства массовой информации - распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать соцрекламу о борьбе с СОVID в Украине.

СМИ хотят обязать размещать ее приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5% эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.

Напомним, что в начале марта этот законопроект поддержал Кабинет министров. Так, Минздрав запустил информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: реклама, закон, Коронавирус, комитет
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