Уже второй западный президент назвал Путина “убийцей”

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в понедельник, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей. Об этом сообщает издание Delfi, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, да”, — ответил Науседа, отвечая на вопрос журналистов, может ли он, как и президент США Джо Байден, назвать Путина убийцей.

Детали

По словам президента Литвы, Россия явно не уважает территориальную целостность соседних государств, таких как Украина.

“Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежения территориальной целостностью своих соседей, что Кремль в последнее время довольно демонстративно показывает”, — сказал Науседа.

Еще одним важным аспектом, по его словам, является ситуация в самой России, где режим “явно дрожит перед лицом растущей оппозиции”, пытается ее подавить и преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, “самым жестоким образом”.

“И постоянно повторять, уткнувшись головой в плечи, что, вы знаете, мы стремимся к взаимодействию в отношениях с Россией — что я иногда слышу от моих коллег по ЕС — значит быть эмоционально и географически очень далеко от того, что называется Россия ”, - сказал он.

Литва определенно не будет страной, которая “будет равнодушно сидеть на заднем сиденье” и говорить о более активном участии, наблюдая при этом грубые нарушения прав человека, добавил он.

Что было ранее

Неделей ранее президент Литвы Гитанас Науседа совершил визит в Украину, где, в частности, выступил перед украинским парламентом.



Контекст

17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента США Джо Байдена, во время которого на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, американский лидер ответил “Да, считаю”.



Через сутки Путин ответил дразнилкой “Кто обзывается, тот сам так и называется”.