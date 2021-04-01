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Протест на Банковой: еще двух подозреваемых отправили под круглосуточный домашний арест

Протест на Банковой: еще двух подозреваемых отправили под круглосуточный домашний арест

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест двух подозреваемых по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта - Артема Лисовца и Давида Гаджимурадова, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, суд отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца Гаджимурадова и Лисовца. Последнего обязали носить электронный браслет.

Дополнение

Следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам в связи с нарушениями, совершенными на акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта.

Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Участников акции под Офисом Президента - Евгения Строканя, Влада Сорда и Романа Ратушного - суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены личности, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, протесты, Офис президента Украины
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