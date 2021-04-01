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В учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов нашли карту без Крыма

В учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов нашли карту без Крыма

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов обнаружили карту, на которой государство обозначено без временно оккупированного Крыма, передает УНН.

Детали

Речь идет об учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: О.К.Струкевич, Издательство: "Грамота" 2018", и аналогичном учебнике за 9-й класс, того же издательства, 2017 года.

Учебники можно посмотреть на сайте Института модернизации содержания образования, они есть в открытом доступе.

В самих учебниках значится, что книги рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

Первыми карту Украины без оккупированного Россией Крыма заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины еще с конца 2015 года осуществляет проект "Крым на карте мира" и призывает неравнодушных сообщать о фактах некорректного изображения принадлежности Крыма. Этот проект имеет цель отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "российского".

Также стоит заметить, что на прошлой неделе комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендовал парламенту принять законопроект о введении штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, учебники
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