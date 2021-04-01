Работников таможни планируют проверять на детекторе лжи - Рябикин

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Государственной таможенной службе планируют создать собственную службу детекторного контроля работников. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин в эфире телеканала «ДОМ», передает корреспондент УНН.

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“Пока мы ещё эту службу формируем. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума подписуемого во вторник с НАБУ. НАБУ включается в процесс детекторного контроля сотрудников таможенной службы и в течение года оказывает нам методологическую помощь. Подразумевается что через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля”, — рассказал Рябикин.

По его словам, это будет еще один инструмент в рамках “перезагрузки” ведомства, который должен предотвратить коррупционные правонарушения.

Дополнение

Кабинет министров принял решение о совершенствовании механизма работы “единого окна” на таможне.

Напомним, чиновника Днепропетровской таможни подозревают в нанесении ущерба более чем 1 млн грн.