Минсоц хочет забрать у Укрпочты "монополию" на доставку пенсий: пока тариф госкомпании повысили

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Тариф для доставки пенсий Укрпочтой с апреля повышен на 11% в среднем за год. Минсоцполитики при этом указывает, что госкомпания предоставляет такую услугу "на монопольных условиях", и уже до 1 сентября "для снижения стоимости" ее переведут на конкурсную основу. О таких решениях правительства от 29 марта сообщили в пресс-службах Мининфраструктуры и Минсоцполитики, передает УНН.

Повышение тарифа на доставку пенсий

"Сегодня Укрпочта обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными дома. Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата", - отметил председатель Мининфраструктуры, в подчинении которого и находится Укрпочта, Владислав Криклий.

По его словам, всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч. В целом в них проживает около 13 млн граждан.

Он добавил, что действующие сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи, утвержденные постановлением правительства еще в декабре 2019 года, "уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг". Поэтому изменениями в это постановление с 1 апреля эти тарифы увеличиваются в городе с 1,15% до 1,3%, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65% от суммы выплаты.

Такое решение министр называет "компромиссным" и указывает, что оно позволит "сохранить рабочие места для 10 тысяч почтальонов".

О компромиссности решения правительства и сохранении рабочих мест почтальонов заявил и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Он при этом указал, что зарплата почтальонов зависит от дохода Укрпочты от фиксированных услуг. К слову, высокие зарплаты самого Смелянского уже становились предметом для обсуждения.

"... Решение правительства по повышению тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020-й и 2021-й), но оно позволяет продолжить работу", - отметил Смелянский, которого цитирует пресс-служба Мининфраструктуры.

При этом до принятия решения правительства он написал "гневный пост" в Facebook по поводу слов министра социальной политики Марины Лазебной относительно инициативы повысить этот тариф для госкомпании. Сопроводил его Смилянский словами: "Уничтожению госкомпаний популизмом и непрофессионализмом должен когда-то наступить конец, как и издевательству над пенсионерами".

Так, он рассказал и об инициативе Минсоцполитики о "принудительном", по его словам, с 1 сентября 2021 года, переводе на банковские карточки всех пенсионеров, кроме людей с 1-й группой инвалидности, "которые не ходят", и тех, кому больше 80 лет.

Конкурсы на доставку пенсий

По поводу этой инициативы, таки принятой Кабмином, в Минсоцполитики выразили следующую позицию:

"На сегодня предоставляющим такие услуги является АО "Укрпочта" на монопольных условиях. Предполагается, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, которые заключены по результатам конкурса, и не могут быть больше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством. Такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи".

Так, предоставляющих услуги "по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей" теперь, согласно решению правительства, должны избирать через конкурс.

Первый конкурс, согласно правительственному решению, должен быть проведен Пенсионным фондом до 1 сентября 2021 года.

"До проведения конкурса АО "Укрпочта" продолжит осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей", - добавили в Минсоцполитики.

Также в Минсоц указали, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, достигших 80-летнего возраста,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

"Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных", - добавили в Минсоцполитики.

При этом по факту решения правительства по Укрпочте ее гендиректор Игорь Смелянский в Facebook отреагировал сдержанно. Поблагодарил причастных и отметил, что "даже комментировать по горячим следам не буду. Мало ли что скажу". К слову, по версии Смелянского, Укрпочта "продолжит доставлять пенсии по всей территории нашей страны до конца 2021 года", а не "до проведения конкурса", как указало Минсоцполитики.

Дополнение

Перед этим Укрпочта продлила действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и указывала, что продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год.

Добавим, это не первый раз, когда Смелянский вспоминает о вопросах тарифов на доставку пенсий. Так, в декабре Укрпочта угрожала прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий. С аналогичными заявлениями они выходили и в 2019 году.