Глава МИД РФ Лавров выступил с угрозой, что эскалация на Донбассе - "разрушит Украину"

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Те, кто пытаются якобы “развязать новую войну на Донбассе”, могут “разрушить Украину”. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче на федеральном российском Первом канале, передает УНН.

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“Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину”, — заявил он.

Детали

Россия надеется, что Запад во главе с США якобы не будет “подзуживать украинских политиков на развязывание горячего конфликта” на Донбассе. “По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут подзуживать политики, которым в свою очередь будет подзуживать Запад во главе с США”, — сказал он.

По словам Лаврова, сейчас идет якобы “много спекуляций” на тему тех документов по Донбассу, которые Верховная Рада одобрила, а Президент Украины Владимир Зеленский подписал. “Насколько это отражает реальную политику?.. Я не знаю, блеф это или конкретные планы”, — продолжил он.

Контекст

Таким образом Лавров вспомнил принятое во вторник Верховной Радой Украины заявление о эксалации на Донбассе. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов.

По словам председателя Комитета Верховной совета Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко — правильная юридическая квалификация ситуации на востоке Украины означает, что речь идет “именно о международном вооруженном конфликте, то есть о войне, в которой есть только две стороны — Россия и Украина, и которая является результатом вооруженной агрессии России против Украины”.

Так, боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.