ОБСЕ сделала заявление по итогам заседания ТКГ: ни слова об отказе России от перемирия

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Хайди Грау сделала заявление по итогам встреч ТКГ и ее Рабочих групп на текущей неделе. Об отказе России поддержать предложение Украины по соблюдению режима прекращения огня в нем - ни слова, передает УНН.

Цитата:

"Рост числа нарушений режима прекращения огня в последнее время, действенность мер по его усилению, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта стали предметом больших дискуссий в Рабочей группе по безопасности и ТКГ. При этом стороны подчеркнули важность соблюдения в полном объеме мероприятий по усилению режима прекращения огня, согласованных ТКГ 22 июля 2020 года", - заявила Грау.

Детали

Сообщается, что, несмотря на разногласия по процедурным вопросам, участники политической рабочей группы обсуждали отдельные аспекты Плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями, который разрабатывается по поручению ТКГ.

В центре внимания Гуманитарной рабочей группы было одновременное открытие новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье в Луганской области.

В ходе дискуссии также обсуждались вопросы взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Участники Экономической рабочей группы рассматривали вопрос пенсий и социальных выплат гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Кроме того, были обсуждены актуальные темы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, вопросы экологии и обеспечения мобильной связи в ОРДЛО.

Что было раньше

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на заседании ТКГ 31 марта, на фоне обострения ситуации на Донбассе, предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. Инициативу поддержала ОБСЕ, однако предложение не нашло поддержки со стороны российской делегации.



