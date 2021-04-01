КИЕВ. 1 апреля. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова отправил под ночной домашний арест бывшего мэра Славянска и действующую депутатку местного горсовета от "Партии мира и развития" Нелю Штепу. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

Детали

Так, Шадрин подтвердил, что суд отправил Штепу под ночной домашний арест с 22:00 до 5:00 до 29 мая.

Дополнение

Бывший мэр Славянска и действующая депутат местного горсовета от "Партии мира и развития" Неля Штепа, которую обвиняют сепаратизме и пособничестве боевикам, во время допроса в суде заявила, что не призывала к отделению города от Украины.

Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Напомним, Штепа стала депутатом городского совета Славянска от "Партии мира и развития".