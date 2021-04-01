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СНБО завтра планирует собраться на заседание

СНБО завтра планирует собраться на заседание

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует завтра собраться на заседание. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

Цитата:

"СНБО планирует собраться завтра", - сообщил источник.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.

19 марта Данилов сообщал, что на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудят борьбу с контрабандой через государственную границу.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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