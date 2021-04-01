Верещук: мы впервые назвали войну на Донбассе - войной

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Верховной Раде впервые назвали войну на Донбассе войной. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

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“Я бы хотела обратить внимание: мы в постановлении впервые войну назвали войной. Если вы посмотрите, вы увидите, что там есть формулировка „российско-украинский вооруженный конфликт“, где фактически мы впервые признали, что Россия является стороной конфликта и виновата в том, что происходит в Украине.

То, что мы раньше называли Россию агрессором и искали различные формы, это тоже имеет место. Но еще раз подчеркну: впервые назвали войну войной в нашем постановлении Верховной Рады”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

30 марта ВР поддержала постановление, где Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.