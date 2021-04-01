Игра мускулами в формате военных учений: Зеленский о наращивании российских войск на границе с Украиной

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский, комментируя наращивание российских войск на границе с Украиной заявил, что игра мышцами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы - это традиционное дело России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Вопрос войны и мира сегодня я разделил бы на два пункта. Прежде всего - о Донбассе. Так, эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украиной", - написал Зеленский.

Детали

По его словам, санкции против Виктора Медведчука, громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым.

"Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что второй пункт - это наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы - это традиционная дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - написал Зеленский.

Он отметил, что процесс переговоров о мире нелегкий.

"Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как Президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - отметил Президент.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.



Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.