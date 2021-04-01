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Политолог: дезинформация и политические манипуляции затрудняют процесс вакцинации против COVID-19 в Украине

Политолог: дезинформация и политические манипуляции затрудняют процесс вакцинации против COVID-19 в Украине

Олег Саакян

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вместо поддержки врачей и представителей власти, которые сейчас находятся на передовой противодействия COVID-19, в Украине не утихает дезинформация и политические манипуляции относительно вакцинации, которые только усложняют процесс. Необходимо предусмотреть ответственность для тех, кто саботирует или затрудняет вакцинацию в Украине. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Олег Саакян.

Цитата:

"Процесс вакцинации сталкивается с кучей проблем: с противодействием со стороны дезинформационных кампаний и политических манипуляций. Поэтому надо отделять зерна от плевел. Безусловно, нужно поддерживать и представителей политического истеблишмента, и медицинской сферы, которые сейчас борются на первой линии фронта с коронавирусом. И нужно это четко отделять от манипуляций и противодействовать таким инсинуациям", - подчеркнул эксперт.

Детали

Более того - ответственные за саботаж ключевого для здоровья населения процесса - вакцинации от COVID-19 - должны нести за свои слова и манипуляции ответственность, считает политолог.

"Наряду с этим нужно активировать политическую ответственность и расставлять уже сейчас маячки. Чтобы в дальнейшем те, кто должны понести ответственность за саботаж этого процесса, усложненность прохождения вакцинации в Украине, чтобы они не избежали ответственности", - отметил Саакян.

Контекст

Со своей стороны ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал не политизировать тему вакцинации, а "хайповать на чем-то другом". По словам министра, неосторожное заявление может серьезно повлиять на динамику вакцинации, а речь идет о сохранении жизни.

А Президент Украины Владимир Зеленский отдельно призвал политиков не дискредитировать процесс вакцинации.

Ранее Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее "говном". Но вместе с тем однопартиец Порошенко Алексей Гончаренко вакцинировался Covishield и сказал, что чувствует себя "отлично" после прививки.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, политика
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