Украина и Канада обсудили обострение ситуации на Донбассе

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Марком Гарно поддержку Канады на фоне обострения ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, Кулеба провел телефонный разговор с Гарно.

Цитата:

"Главной темой разговора стало обострение Российской Федерацией ситуации с безопасностью на линии соприкосновения со временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Дмитрий Кулеба сообщил Марку Гарно о нежелании России подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, отметил угрозы наращивания российского военного присутствия в непосредственной близости к Украине, подчеркнул важность усиления международного давления на Россию с целью деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что канадский министр осудил провокационные действия России и концентрацию ней войск вблизи украинской границы, подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью. Мы выступаем за продолжение переговоров и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену", - отметил Кулеба.

Собеседники отдельно обсудили грубые нарушения прав человека, которые продолжаются во временно оккупированном Россией Крыму и подготовку к учредительному саммиту Крымской платформы 23 августа.

Кулеба поблагодарил за введение Канадой на этой неделе дополнительных санкций против России в связи со временной оккупацией Крымского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с президентом Эстонии вакцины, обострение на Донбассе и евроинтеграцию

Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной Украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

"Наконец, собеседники скоординировали дальнейшие действия по формированию общей позиции к следующему этапу переговоров с Ираном по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины PS752. Стороны подтвердили неизменный приоритет достижения справедливости для жертв и их родственников, обеспечения неотвратимости наказания виновных в этой трагедии", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Кулеба заявил, что нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.



По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.



