В ЕС назвали нарушением международного права российский призыв в Крыму

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Военная кампания и призыв жителей Крыма и Севастополя в армию является "нарушением международного гуманитарного права", говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по внешним делам и политике безопасности Набиль Массрали 1 апреля, передает УНН.

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“Сегодня Российская Федерация начала очередную военную кампанию в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе для призыва жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации. Это еще одно нарушение международного гуманитарного права. Российская Федерация связана нормами международного права и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове”, — говорится в сообщении.

Массрали подчеркнула, что ЕС по-прежнему не признает незаконной аннексию Крыма.

“Европейский союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в заявлении.