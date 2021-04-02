Довыборы в Раду: на 87-м округе признали недействительными результаты уже на двух участках

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия (ОИК) №87 в городе Надворная на Прикарпатье признала недействительным голосование на довыборах в Верховную Раду на двух участках. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

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"Окружная избирательная комиссия округа №87 (город Надворная) признала недействительным голосование на избирательном участке №261030. Утром 2 апреля комиссия определила недействительными результаты голосования на участке №261027 из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших ящиках", - сообщили в ОПОРЕ.

Детали

По данным ОПОРЫ, на избирательном участке №261030 голосование признано недействительным после того, как окружная избирательная комиссия перечисляла бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Александра Шевченко. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени за Шевченко - их оказалось 277.

Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней, но проверка стрима ОПОРЫ показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе.

На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия.

Кроме того, как отмечается, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей. Комиссия установила, что количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% количества избирателей, получивших избирательные бюллетени.

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8 утра, по данным наблюдателей ОПОРЫ, были пересчитаны бюллетени на 5 участках.

Дополнение

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Сейчас на 87-м округе осталось посчитать менее 10% голосов, Вирастюк опережает Шевченко на менее чем тысячу голосов.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.