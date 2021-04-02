В Офисе Президента прошла встреча с послом Канады: обсудили обострение ситуации на Донбассе

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец на встрече с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили ухудшение ситуации на Донбассе, систематические нарушения сепаратистами режима “тишины” и состояние реформирования оборонного сектора Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет УНН.

Цитата

“Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что последние события на востоке Украины демонстрируют нежелание России выполнять международные договоренности. С российской стороны продолжаются провокации и систематические нарушения режима прекращения огня, которые начались 27 июля 2020 года. От обстрелов на Донбассе Украины еженедельно теряет своих лучших защитников”, — говорится в сообщении.

Детали

Машовец поблагодарил канадских партнеров за помощь в противостоянии агрессии со стороны РФ и рассказал о человеческих потерях на линии разграничения.

Также заместитель председателя ОП проинформировал канадского дипломата о скоплении российских войск у границ Украины и о масштабные учения ВС России и Беларуси Запад-2021, которые должны состояться в сентябре текущего года и имеют, по словам Машовца, имеют агрессивный характер.

“Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями”, — подчеркнул он.

Машовец подчеркнул важность совместных мероприятий, включая военные учения Украины и Североатлантического альянса.

Лариса Галадза в свою очередь отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

Добавим

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.