Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0098  EUR: 32,70 0,0713 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9630

МИД Франции об обострении ситуации на Донбассе: мы не считаем, что будет эскалация, но следим

МИД Франции об обострении ситуации на Донбассе: мы не считаем, что будет эскалация, но следим

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон (слева)

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Париж рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) смогут возобновиться в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет УНН со ссылкой на эфир телеканала BFMTV.

Детали

“Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе), но мы остаемся бдительными”, — сказал он в эфире телеканала BFM. “Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели”, — заявил Бон.

Он напомнил, что “последний раз переговоры „нормандской четверки“ проходили в декабре 2019 года в Париже”. “Это позволило обеспечить режим прекращения огня и провести обмен пленными. Рассчитываем, что такие дискуссии в таком формате смогут возобновиться”, — сказал госсекретарь.

Бон рассказал, что во вторник состоялась видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсудили в том числе ситуацию на востоке Украине. Как сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров, в Париже и Берлине считают, что урегулирование кризиса в Украине должно происходить в соответствии с минскими соглашениями.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.