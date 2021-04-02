В Зеленского прояснили вопроcы на СНБО: возьмутся за "безопасность и наведение справедливости"

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 2 апреля, планируют рассмотреть темы, которые касаются "безопасности и наведения справедливости" в Украине. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

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"Могу сказать, что сегодня на СНБО, как и все прошлые, будут темы безопасности и наведения справедливости в стране", - сказал Тимошенко.

Детали

Заместитель руководителя ОП отметил, что у Президента не называют конкретных тем до самого заседания.

Он не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, будут ли рассматривать на заседании ситуацию на востоке Украины.

Что было раньше

Как стало известно УНН накануне, СНБО планирует собраться на заседание 2 апреля.

Дополнение

По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещение войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.