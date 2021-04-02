Довыборы в Раду: на одном из участков на Прикарпатье недосчитались бюллетеней

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время подсчета на участке в селе Иваниковка на Прикарпатье, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду, не досчитались 47 бюллетеней. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в Facebook, передает УНН.

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"Во время подсчета на участке № 260019 (село Иваниковка) не досчитались 47 бюллетеней. ОИК пересчитывала голоса за Александра Шевченко. Было указано 144 голоса, впрочем при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней", - указали наблюдатели.

Члены комиссии вызвали полицию.

Что было ранее

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8 утра, по данным наблюдателей ОПОРЫ, были пересчитаны бюллетени на 5 участках.

Утром результаты выборов по двум участкам признали недействительными.

Дополнение

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Сейчас на 87-м округе осталось посчитать менее 10% голосов, Вирастюк опережает Шевченко на менее чем тысячу голосов.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.