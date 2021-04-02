Карантинные 8 тысяч для бизнеса: закон передан на подпись Зеленскому

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантина, документ передан на подпись Президенту. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Цитата

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон „О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“ (проект № 5300)... закон направлен на подпись Президенту Украины”, — информируют в пресс-службе.

Детали

Документом предусмотрено предоставление помощи застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен “красный” уровень эпидемической опасности, за счет средств государственного бюджета в размере 8 тыс. гривен и за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Помощь будет оказываться в случае нахождения страхователя соответствующего застрахованного лица на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением COVID-19.

Что было раньше

Верховная Рада Украины во вторник приняла за основу и в целом внесенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.