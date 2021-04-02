Эксперт: массовое тестирование и вакцинация - единственные пути выхода из экономического коронакризиса

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Лишь экономики тех стран, которые научатся оперативно массово тестировать и вакцинировать свое население, выйдут из кризиса, вызванного COVID-19. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

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"Я уверен, что только те экономики выйдут из кризиса, которые быстро провакцинируют и массово протестуют своих граждан. Максимально большую часть людей. Во всем мире это давно поняли - я говорю о цивилизованных странах. Они идут по этому пути, и у них шансов преодолеть эту беду быстро больше, чем у нас. За рубежом более способные правительства и сознательные граждане - поэтому там вакцинацию и тестирование называют главными инструментами, которые помогут человечеству преодолеть COVID-19", - считает Бобиренко.

Детали

Эксперт также не исключил, что причина распространения болезни в Украине в людях, которые не готовы вакцинироваться от COVID-19 или недостаточно ответственны, чтобы делать тесты и не инфицировать окружающих в случае заражения.

Дополнение

Отметим, что украинские ученые разработали и запатентовали уникальный ИФА-тест на антиген коронавируса с помощью которого можно тестировать до 1 миллиона человек в сутки.

То есть примерно за один месяц с его помощью можно протестировать все взрослое население Украины. К тому же отечественный тест способен обнаруживать COVID-19 за 7 дней до появления первых симптомов.