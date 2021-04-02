На 87-м округе посчитали почти 92% голосов: Шевченко сократил отрыв от Вирастюка

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:20 2 апреля обработала 91,45% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду. Лидеры гонки не изменились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

На одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 91,45% участковых протоколов по голосованию на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (31,48%, 14 505 голосов), Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,56%, 13 621 голос) и Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,82 13279 голосов).

Разница в количестве полученных голосов у лидеров гонки Вирастюка и Шевченко составляет 884 голоса. Разрыв между кандидатами сократился на 30 голосов по сравнению с данными по состоянию на 9:20, когда ЦИК обработала 90,59% протоколов.

Стоит отметить, что, по данным ЦИК, 2 апреля появились данные из двух участков - № 260529 и № 260531.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждый заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Между тем ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8 утра, по данным наблюдателей ОПОРЫ, было пересчитано бюллетени на 5 участках.

Кроме того, утром результаты выборов по двум участкам признали недействительными.

Дополнение

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область прояснить ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.



Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.