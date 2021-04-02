Центр противодействия дезинформации возглавила юрист Полина Лысенко: раньше работала в НАБУ

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации (ЦПД). 6 апреля состоится презентация этого ведомства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 Глава государства подписал 2 апреля", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом Главы государства от 19 марта 2021 № 106/2021.

Сообщается, что во вторник, 6 апреля, состоится презентация Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак представит работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Что говорит новоназначенная руководитель ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.

Кто такая Полина Лысенко

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013-2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015-го до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора.

Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 года - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Дополнение

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Украине 16 марта начнет работу Центр противодействия дезинформации.