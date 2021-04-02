Нардепы в марте получили около 3 млн грн компенсации за жилье

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В марте этого года 151 нардепу в целом выплатили около 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Детали

Так, в марте 2021 года 151 нардепу девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 2,928 млн грн.

Отметим, что в марте наибольшую сумму компенсации за жилье по 38 350 грн получили члены фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук, Федор Вениславский, Максим Ткаченко, Сергей Колебошин, Владимир Гевко, член фракции "Голос" Наталья Пипа и член депутатской группы "Довира" Роберт Горват.

Дополнение

В декабря 2020 года 160 нардепам в общем выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.



В ноябре 2020 года 141 нардепу в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье.