Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0098  EUR: 32,70 0,0713 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7305

Верещук прокомментировала разговор Зеленского с Байденом

Верещук прокомментировала разговор Зеленского с Байденом

Ирина Верещук

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук прокомментировала первый разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, в частности об ожиданиях США от Украины в борьбе с коррупцией, передает УНН.

Цитата

"Я думаю, что от нас всегда ждут решительных шагов в борьбе с коррупцией независимо от ситуации, которая есть. Поэтому, на самом деле, я думаю, что не был вопрос именно в этом, но действительно акценты США расставляет. Расставляет когда общается и с нашим оборонным ведомством", - заявила нардеп.

Детали

Верещук надеется, что разговор между президентами США и Украиной будет результативным.

"Сегодня они поговорили, даст бог, это будут результаты, а не только разговор. И думаю, что мы вскоре будем обсуждать детали, которые будут иметь содержание и смысл", - резюмировала она.

Дополнение

2 апреля Владимир Зеленский сообщил, что имел телефонный разговор с Презиеднтом США Джо Байденом и американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.