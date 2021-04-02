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Верещук сообщила, хватит ли России ресурса начать военную операцию против Украины

Верещук сообщила, хватит ли России ресурса начать военную операцию против Украины

Ирина Верещук

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук считает, что у России не хватит ресурса для военной операции против Украины, передает УНН.

Цитата:

"Это вопрос фактов. Россия имеет не способности начать наступательную операцию по состоянию на сегодня", - прокомментировала она.

Дополнение

Ранее Верещук сообщила о принятии 30 марта Радой постановления, где война России против Украины впервые названа войной.

Контекст

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что он считает Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США, рубль обвалился к доллару и евро.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, нардепы, Слуга народа
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