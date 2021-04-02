"Распространяют тезисы, что Украина готовится к эскалации": Кулеба заявил о системной дезинформационной кампании России

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия системно распространяет тезисы о том, что Украина готовится к эскалации, а РФ действует в ответ, предотвращая этим намерениями. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Последние несколько недель мы наблюдаем системную дезинформационную кампанию России, которая происходит по публичным каналам, а также непубличным. Задача российских дипломатов и российской разведки - распространять тезисы о том, что это Украина готовится к эскалации, Украина готовится к провокациям, а Россия действует в ответ, предотвращая этим намерениям", - сказал Кулеба.

"Я хочу официально заверить, что это фейк и никаких подобных намерений Украины не имеет", - добавил министр.

Детали

По словам дипломата, Украина стремится к мирному урегулированию. Об этом он сообщил сегодня коллегам из Великобритании и Германии.

Что было раньше

Кулеба в пятницу обсудил с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабе действия Российской Федерации, осуществляет не только военную эскалацию на востоке Украины и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и пропаганды.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военное наращивание РФ вблизи украинской границы . Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламент 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.