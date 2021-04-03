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После решения СНБО о санкциях на таможнях отстранили более 100 работников Гостаможслужбы

После решения СНБО о санкциях на таможнях отстранили более 100 работников Гостаможслужбы

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На шести таможнях более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Цитата

“Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

На сегодня в территориальных органах отстранены:

  • В Одесской таможне — 22 работника;
  • В Закарпатской — 23 работника;
  • В Киевской — 8 работников;
  • В Волынской — 23 работника;
  • В Галицкой — 46 работников;
  • В Буковинской — 3 работника.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — людей, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, контрабанда, таможенник, таможенный контроль
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