После решения СНБО о санкциях на таможнях отстранили более 100 работников Гостаможслужбы

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На шести таможнях более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

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“Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

На сегодня в территориальных органах отстранены:

В Одесской таможне — 22 работника;

В Закарпатской — 23 работника;

В Киевской — 8 работников;

В Волынской — 23 работника;

В Галицкой — 46 работников;

В Буковинской — 3 работника.

Дополнение Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”. По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — людей, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.