США имеют абсолютное моральное и юридическое право работать как в нормандской формате, так и в ТКГ - Резников

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Нормандский формат может быть изменен, участие в нем Соединенных Штатов Америки для Украины абсолютно возможной и приемлемой, на разных уровнях. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

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“Нормандский формат может быть изменен. Задавался вопрос, было ли это в разговоре между президентами (Зеленским и Байденом — ред.). Я могу сказать — это длится публично, на уровне Украины, речь о том, что участие Соединенных Штатов Америки является абсолютно возможным и приемлемым, на разных уровнях”, — сказал Резников.

Детали

Министр напомнил о том, что США является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

“На сегодняшний день США как участники Будапештского меморандума имеют абсолютное моральное и юридическое право начинать работать как в нормандской формате, так и на уровне послов координаторов в Трехсторонний контактной группе”, — добавил вице-премьер.

Что было раньше

В пятницу состоялась первая телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джозефом Байденом.