Армения блокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине - Резников

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Армения была среди государств-участников ОБСЕ, которые блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

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“В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что оно блокировалось до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например Армении (под чьим влиянием находится страна — угадайте сами), и был продлен мандат СММ ОБСЕ”, — сказал Резников.

Контекст

Постоянный совет ОБСЕ на заседании в среду принял решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине на один год — до 31 марта 2022 года.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило о том, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.