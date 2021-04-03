Довыборы в Раду: уже на пятом участке на 87-м округе недосчитались бюллетеней

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия № 87, которая осуществляет повторный пересчет голосов на избирательных участках, обнаружила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260028. Таким образом разночтения обнаружили уже на пяти участках. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

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"Уже пятый участок с разночтениями в голосах. Участок № 260028 сегодня первый в пересчете. За Александра Шевченко в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали 79", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после открытия пакета с бюллетенями председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения.

"Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, впрочем количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что члены ОИК вызвали полицию.

Дополнение

Ранее на 4 участках было выявлено расхождение количества голосов за кандидата Александра Шевченко, а на 3 признано недействительным голосование.

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:30 3 апреля обработала 92,3% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду.

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.