США обеспокоены дезинформацией РФ о ситуации на границе с Украиной - Белый дом

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Администрация США выразила обеспокоенность в связи с кампанией дезинформации, которую распространяет Россия относительно объяснения причин для сосредоточения войск на границе с Украиной. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

Цитата:

"Мы, безусловно, уже видели это "кино", это кампания дезинформации, которую Россия проводила и в прошлом - что касается ее агрессии на границе с Украиной. Следовательно, это безусловно то, за чем мы следим, что нас беспокоит, и мы продолжим говорить об этом здесь, а также с нашими партнерами в Европе", - сказала Псаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия готова к широкомасштабным провокациям против Украины - разведка

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить: "По периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран. Это все обязывает к тому, чтобы быть наготове".