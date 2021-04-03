На 87-м округе осталось посчитать 6%: разрыв между Вирастюком и Шевченко - менее 800 голосов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 17:10 3 апреля обработала 94,01% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду. Лидеры гонки не изменились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

Так, в одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 94,01% участковых протоколов с голосования на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (31,32%, 14 903 голосов), Александр Шевченко от партии "За будущее" (29,73%, 14 143 голосов) и Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 732 голосов).

Разница в количестве полученных голосов у лидеров гонки Вирастюка и Шевченко составляет 760 голосов.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, за сегодня, по состоянию на сейчас, есть три участка, где пересчитали голоса.

"На участке №260028 признано голосование недействительным и выявлены различия в количестве голосов. На участках №260481 и №260483 пересчет подтвердил результаты участковой избирательной комиссии", - указали в ОПОРЕ.

Дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила разночтения в количестве бюллетеней уже на пяти участках. А недействительными результаты признали уже на 4-х.

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.