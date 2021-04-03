"Не будем никогда идти войной на Донбасс": Кравчук рассказал о ситуации с оккупированными территориями

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина не оставит жителей временно оккупированных территорий без внимания и будет делать все для того, чтобы они интегрировались в украинскую действительность и жили на основе закона, демократии, свободы. И Украина будет решать вопрос с оккупированными территориями переговорами, а не войной. Об этом в интервью на телеканале "Дом" заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

Кравчук отметил, что жизнь в Украине - не такая, как показывает российско-кремлевская пропаганда, и заверил, что наше государство настроено только на мир.

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"Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Мы отвечаем военными действиями, но не инициируем их. Я заявлял и заявляю: мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь. Добром - на добро", - сказал Кравчук.

Детали

"Мы будем делать все для того, чтобы они не были людьми, которых не признает мир. Чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, Европе, что сейчас для них проблематично", - сказал Кравчук, говоря о жителях оккупированных территорий.

Он акцентировал, что люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны жить в демократическом обществе и использовать принципы демократии и свободы для решения своих проблем как личного, так и общественного характера.

"Мы будем все для этого делать, но мы просим и их задуматься. Чтобы были какие-то ответные действия. Чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы люди понимали, что пропаганда, которая ведется на территории неподконтрольной Украины Донецкой и Луганской областей - это обман, придуманные или надуманные вещи", - указал глава украинской делегации в ТКГ.

Дополнение

Последний время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.