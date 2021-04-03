В Крыму заблокировали 27 украинских сайтов - правозащитники

КИЕВ. 3 апреля. УНН. "Крымская правозащитная группа" сообщила о блокировании менее 27 украинских сайтов провайдерами на Крымском полуострове. По данным правозащитников, речь идет, в основном, о популярных онлайн-медиа, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Детали



“Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа ...”, - говорится в сообщении.

Также на полуострове блокируют сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, “Свидетелей Иеговы”, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

“Проверка доступности сайтов мониторы провели в феврале — марте 2021 года с помощью сетей 12 различных провайдеров в 12 крымских населенных пунктах”, — отметили в Крымской правозащитной группе.

Дополнение

Правозащитники отмечают, что блокирование ведущих украинских независимых медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.

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“В настоящее время беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, включая жителей оккупированных территорий. Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, Российская Федерация не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей Крыма”, — говорится в заявлении.

Блокировка вещания в Крыму

В апреле прошлого года в оккупированном Россией Крыму 10 провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокировали 20 украинских информационных сайтов, две социальные сети, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, “Хизб ут-Тахрир” и “Свидетелей Иеговы”.