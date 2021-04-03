Наблюдатели зафиксировали танки, гаубицы и "грады" боевиков на Донбассе

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ № 75/2021 от 1 апреля, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 31 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 15 реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” калибра 122 мм., которые были размещены с нарушением линий отвода вблизи населенного пункта Хрустальный на временно оккупированных территориях Луганщины.

За пределами выделенных мест хранения, 29 марта, зафиксировано 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 боевых бронированных машин на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск. А на полигоне вблизи Мирного — 3 танка Т-64, что тоже на временно оккупированных территориях Луганской области, Вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ, добавляется в сообщении.

На въезде в бывшего аэропорта вблизи Победоносного, неподалеку Луганская, представитель вооруженных формирований РФ отказал в проезде патрулю СММ ссылаясь на проведение тренировки к параду в честь победы, запланированного на 9 мая.

31 марта, на блокпосту оккупантов близ населенного пункта Александровка, члены вооруженных формирований РФ требовали от патруля ОБСЕ предоставить для ухода автомобили и прицепы, однако получили отказ, ведь такие действия запрещены Мандатом СММ ОБСЕ. Только через час через блокпост позволили проехать одному автомобилю без прицепа.

Цитата

“Вооруженные формирования РФ продолжают применять стрелковое оружие с целью препятствования работе БПЛА патрулей ОБСЕ.

31 марта, патруль СММ, при осуществлении запланированного полета БПЛА малого радиуса действия в районе населенного пункта Бугаевка, что на временно оккупированной территории Луганской области, зафиксировал 25 очередей из крупнокалиберного пулемета в направлении БПЛА. Команда Миссии немедленно приземлила летательный аппарат и оставила этот район”, — сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что препятствование работе СММ ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер, целью которых является задержки но не допуски патрулей в места или объектов, на которых готовятся и проводятся различные нарушения, запрещенные минскими договоренностями.

“Патрули СММ ОБСЕ с помощью БПЛА продолжают фиксировать ранее оснащенные и новые минные заграждения на ВОТ.

26 марта примерно в 1,2 км к северу от населенного пункта Гольмовский на ВОТ Донецкой области, БПЛА СММ среднего радиуса действия раз зафиксировал 10 и еще 6 противотанковых мин у Доломитной, принадлежащих вооруженным формированием РФ.

Такие действия вооруженных формирований РФ продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения, Украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ”, — добавляется в сообщении.