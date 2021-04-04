Германия и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Германия и Франция обеспокоены ростом напряженности на востоке Украины из-за приближения военных Российской Федерации к украинским границам. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованные на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, передает УНН.
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"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, особенно, за передвижениями российских войск и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - говорится в заявлении.
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Берлин и Париж также указали на "растущее число нарушений перемирия" после стабилизации ситуации в Донбассе с середины прошлого года. А также подчеркнули необходимость придерживаться "суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".
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Последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Также Хомчак заяви, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.
Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.