Германия и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Германия и Франция обеспокоены ростом напряженности на востоке Украины из-за приближения военных Российской Федерации к украинским границам. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованные на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, передает УНН.

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"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, особенно, за передвижениями российских войск и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - говорится в заявлении.

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Берлин и Париж также указали на "растущее число нарушений перемирия" после стабилизации ситуации в Донбассе с середины прошлого года. А также подчеркнули необходимость придерживаться "суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".