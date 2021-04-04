Довыборы в Раду: на 87-м округе победил Вирастюк

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро воскресенья, по данным ЦИК, обработано 100% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду.

Так, кандидат Василий Вирастюк от партии “Слуга народа” получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосов) и Руслан Кошулинский от партии “Всеукраинское объединение “Свобода” (28,86%, 13 927 голосов).

Дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней уже на 6 участках. А недействительными результаты признали как минимум на 4-х.