В Болгарии на фоне пандемии выбирают парламент

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы. Поскольку в этом году в основном православные болгары празднуют Пасху только через четыре недели, голосования не совпадает по времени с семейными мероприятиями, в то же время наблюдатели считают, что активность избирателей будет невысокой из-за третьей волны пандемии коронавируса, что накрыла страну, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который возглавляет проевропейскую гражданскую партию ГЕРБ. Эта партия, а также ее младшие партнеры по коалиции - националисты - прошлым летом находились под огнем критики из-за обвинений в коррупции.

Детали

Согласно опросам, в партии ГЕРБ хорошие шансы остаться у власти. Она, однако, вряд ли заручится абсолютным большинством и требовать коалиционных партнеров. Четырехпроцентный барьер, согласно прогнозам, могут пройти до семи партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7000 кандидатов.