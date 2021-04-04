У Зеленского выразили поддержку королю Иордании Абдалле II

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского выразили поддержку королю Иордании Абдалле на фоне попытки государственного переворота в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

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"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - говорится в сообщении.

Контекст

Напомним, 3 апреля в Иордании пресекли попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна - принца Хамзы ибн Хусейна.

4 апреля принц Хамза ибн Хусейн подтвердил, что его поместили под домашний арест.