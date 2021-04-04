Зеленский завтра отправится в Катар

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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"Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани", - сообщили в ОПУ.

Детали

Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того в Офисе Президента отметили, что Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Дополнение

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, украинские дипломаты и Офис Президента работают над организацией встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена.