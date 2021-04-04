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Маркарова: Украина не находится на дне "долговой неурядицы"

Маркарова: Украина не находится на дне "долговой неурядицы"

Оксана Маркарова

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Финансовое положение Украины является устойчивым, убеждена посол Украины в США, бывшая министр финансов Оксана Маркарова. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата:

"Украина, несмотря на то, что действительно у нас в этом году увеличился дефицит, у нас в этом году увеличилась долговая нагрузка. В большинстве стран в ковидный год она увеличилась. И я уверена, что Минфин должен работать над тем, чтобы вернуться в следующие года все-таки к фискальной консолидации, к уменьшению нашего дефицита и к взятию под контроль. Однако даже с этими увеличениями ситуация в Украине является достаточно устойчивой именно благодаря тем титаническим усилиям, которые были сделаны в предыдущие годы", - отметила Оксана Маркарова, добавив, что Украина не находится на дне "долговой неурядицы".

Детали

Отдельно Маркарова отметила, что на момент, когда она оставляла Министерство финансов, "(соотношение) нашего долга к ВВП было менее 50%".

"Мы уменьшили все стоимости заимствований очень существенно. Нас ставили в пример, даже когда было обсуждение вопросов долга и такой устойчивости долга, на встрече министров финансов G20. Однако "долговое дно", "яма", то я думаю, что эти люди не представляют как выглядит на самом деле "долговая яма", - указала бывшая руководительница Министерства финансов.

Дополнение

Ранее Оксана Маркарова сообщила, шо Украина и США вместе работают в противодействие российскому влиянию.

Источник: УНН
Теги: Украина, финансы, Оксана Маркарова
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