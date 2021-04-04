ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"В течение текущих суток, 4 апреля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 60 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.