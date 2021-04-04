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Маркарова: США не забывают о Крыме

Маркарова: США не забывают о Крыме

Оксана Маркарова

КИЕВ. 4 апреля. УНН. США неуклонно поддерживают Украину в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом сказала в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова отвечая на вопрос о том, не оказалась ли аннексия Россией Крыма в "тени" боевых действий на Донбассе, которые активизировались в последние недели, передает УНН.

Цитата:

"Какая же "тень"? Официальный Вашингтон неизменно заявляет вообще, что он признает Крым частью Украины. Это официальные заявления от президента до госсекретаря на всех абсолютно уровнях. США уже публично заявили о поддержке создания "Крымской платформы". Поэтому я думаю, что как раз крымский вопрос стоит достаточно остро. Он с повестки дня никуда не уйдет", - убеждена Оксана Маркарова.

При этом посол отметила поддержку Вашингтоном инициированной Украиной "Крымской платформы".

"Мы видим однозначную поддержку и вообще всех вопросов, связанных с Крымом. "Крымская платформа" является одновременно, как господин министр Кулеба (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - ред.) сказал, и форматом, и инструментом поднятия этих всех вопросов и обсуждение их на уровне высокополитичном, - саммит, который уже инициирован Украиной на август", - считает Оксана Маркарова.

Что было раньше

2 апреля Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму.

США выразили поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и призвали страны ООН присоединиться.

Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина, Оксана Маркарова

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
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