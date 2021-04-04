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В Болгарии на выборах лидирует правящая партия

В Болгарии на выборах лидирует правящая партия

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правящая партия Болгарии “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) премьер-министра Бойко Борисова лидирует на парламентских выборах по данным экзит-полов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выездные опрос Gallup International и Alpha исследования показали, что на парламентских выборах в Болгарии побеждает ГЕРБ, набрав 25% голосов.

В партии говорят, что будут искать союзников, чтобы сформировать стабильную управляющую коалицию в более фрагментированного парламенте.

Напомним

В Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы . Поскольку в этом году в основном православные болгары празднуют Пасху только через четыре недели, голосования не совпадает по времени с семейными мероприятиями. “Граждане за европейское развитие Болгарии”, а также ее младшие партнеры по коалиции — националисты — прошлым летом находились под огнем критики из-за обвинений в коррупции.

Источник: УНН
Теги: выборы, Болгария, парламент
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