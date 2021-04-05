Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках Прикарпатье - Шевченко

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным. Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат Александр Шевченко, информирует УНН.

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“Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований! ” - пишет Александр Шевченко.

Пизнаше он сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке — № 260012 (с. Горохолин Лес).

Сейчас рассматривают дело по участку в селе Черный Поток.

Напомним

По состоянию на утро воскресенья, по данным ЦИК, обработано 100% протоколов из УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду.

Так, кандидат Василий Вирастюк от партии “Слуга народа” получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии “За будущее” (29,69%, 14 327 голосов) и Руслан Кошулинский от партии “Всеукраинское объединение” Свобода "(28,86%, 13 927 голосов).

дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней уже на 6 участках . А недействительными результаты признали уже минимум на 4-х.