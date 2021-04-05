Арахамия обсудил с главой комитета по вооружению Конгресса США вопрос военной поддержки Украины

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия провел онлайн-встречу с членом Конгресса США от Демократической партии США Адамом Смитом. Он возглавляет Комитет Вооружённых сил, а в 2016 году получил награду "Друг Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу партии.

В общении также принял участие глава оборонного комитета парламента Александр Завитневич.

Собеседники обсудили политическое и военное сотрудничество Украины и США. Возможность расширения военной поддержки Украины со стороны США, привлечение финансовой и технической помощи для реформирования Воздушных сил ВСУ.

"Это поможет улучшить техническую базу, вооружение, а также - обновить устаревшее военное оборудование", - заявил Давид Арахамия.

Давид Арахамия подчеркнул, что партия "Слуга народа" прилагает все усилия для усиления обороноспособности страны.

С помощью парламентских и внепарламентских инициатив совершенствуются оборонные закупки, проходит реформа Укроборонпрома и СБУ.

Со своей стороны конгрессмен Адам Смит заверил в двухпартийной поддержке Украины в военной сфере. Ведь это - один из элементов помощи США в противостоянии Украины против российской агрессии.

Представитель демократической партии США подчеркнул важность реформ в оборонной и правоохранительной сферах, а также поддержал курс Президента Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Отдельно собеседники обсудили опасности, которые могут возникнуть в связи со строительством "Северного потока-2".

Давид Арахамия отметил, что оба государства считают этот проект угрозой не только для Украины, но и в целом для Европы. "Надо определить возможные механизмы, которые не дадут России завершить проект. Стоит ужесточить санкции со стороны США и привлечь к этому широкий круг партнеров", - сказал он.

На приглашение главы фракции "Слуга народа" конгрессмен дал предварительное согласие посетить в августе Украину для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства.

Такой визит станет свидетельством дружеских отношений законодательных органов Украины и США, отметили собеседники в конце встречи.