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Украина и Катар подпишут документы о взаимном признании водительских удостоверений

Украина и Катар подпишут документы о взаимном признании водительских удостоверений

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина и Катар намерены подписать ряд двусторонних документов, в частности о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, текст которого обнародовала пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня мы планируем подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируем подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений", - сказал Президент.

Детали

По словам Зеленского, также будет подписан ряд коммерционно-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

"В течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами. Это сложная и упорная работа, за которую я благодарен причастным экспертам профильных министерств и учреждений Украины и Катара", - добавил Глава государства.

Дополнение

По данным Офиса Президента, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля.

Ранее сообщалось, что во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Катар, соглашение, водитель, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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