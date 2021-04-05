НАПК направило в суд очередную порцию протоколов: в списке два партийца и "слуга народа" Березин

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 23 административных протокола. В частности, составлены админпротоколы в отношении представителей политпартий "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Команды Андрея Балоги", а также в отношении нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Березина. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Детали

"Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы относительно: "Радикальной партии Олега Ляшко" (уполномоченное лицо - Олег Аверьянов), "Команды Андрея Балоги"(руководитель - Андрей Балога)", - сообщили в НАПК.

Сообщается также, что еще 4 протокола были составлены в отношении частных лиц за нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 11 протоколов в отношении таких лиц:

Владимир Москаленко, Коростенский городской голова (2 протокола);

Максим Березин, народный депутат Украины;

Александр Игнатюк, начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола)

Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола)

Андрей Хряпа, начальник управления представительства интересов государства в суде Черниговской областной прокуратуре (2 протокола).

Также по данным НАПК, за нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности были составлены протоколы в отношении Алексея Сивирина, бывшего заместителя министра культуры молодежи и спорта Украины, а также Алексея Лисюка, бывшего заместителя председателя Хмельницкой ОГА.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 4 административных протокола в отношении таких лиц:

Александр Старченко, бывший начальник отдела Высокопольской районной государственной администрации Херсонской области;

Андрей Головко, бывший следователь следственного отделения Гайворонского ОП ГУНП в Кировоградской области;

Ольга Устименко, прокурор Генеральной прокуратуры Украины;

Анна Слюсаренко, начальник отдела Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Что было ранее

На прошлой неделе Национальное агентство составило и направило в суд 52 административных протокола. В частности, составлены админпротоколы в отношении двух народных депутатов - члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко и члена фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.